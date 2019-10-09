Kanseri resim yaparak yendi

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Manyas ilçesinde yaşayan ve 12 yıl önce mide kanserine yakalanan 83 yaşındaki Necati Yiğit, hastalığının ilk günlerinde yağlı boya resimler yaqmaya başladı. Yiğit, yaklaşık 6 ayda tedavi sürecini atlatıp sağlığına yeniden kavuştuktan sonra da hobisine devam etti. Genellikle hayvan figürleri çizen Yiğit, resimlerini evinin bahçesinde sergiliyor. Necati Yiğit, resim tutkusunun Edirne'deki Selimiye Camisi'ni gördükten sonra başladığını söyledi. Yiğit, resim tutkusunu sürdürmesinde eşi Hafize Yiğit ve çocuklarından büyük destek gördüğünü anlattı. Necati Yiğit, "Kanser hastaları için en önemli olan şey huzur. Bu hastalığa yakalananlar iş, para, kavga ve gürültüden uzak durmalı. O kişi kendisine bir uğraş bulup onunla ilgilenmeli" dedi.