Karşıyaka gelecekten umutlu

BUGÜN NELER OLDU

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbolda heyecan veren, sonuç ne olursa olsun savaşan bir takım kurduklarını, futbolda ise Soner Tolungüç'ün uzun vadeli projenin en önemli unsuru olduğunu söyledi. Basketbol ve futbolda son 2 haftayı önemli galibiyetlerle kapatan Karşıyaka'da, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, taraftarlara güzel bir sezon yaşatmak adına önemli adımlar attıklarını söyledi. Öncelikle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 2 galibiyetle girerek zirveye yerleşen Pınar Karşıyaka'yı değerlendiren Büyükkarcı, "A Milli Takım Antrenörümüz Ufuk Sarıca'yı yeniden takımımızın başına getirdik. Çok maliyetli değil ama iyi bir takım kurduk. İleride çok daha iyi olacağız, bundan hiç kuşkum yok. Karşıyaka taraftarının gurur duyacağı bir takım olacak. Sonuç ne olursa olsun, önce sahada mücadele eden terinin son damlasına kadar savaşan bir takım olacak, bundan hiç kuşkum yok" dedi.Futbolda da güzel günler için önemli adımların atıldığını belirten Büyükkarcı, şu açıklamayı yaptı: "Soner Tolungüç, bizim futbolda da uzun vadeli projelerimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu sezonda da sonuna kadar play-off mücadelemiz sürecek. En kısa zamanda layık olduğumuz üst sıralara yükseleceğimizden hiç kuşkumuz yok. Futbolcu kardeşlerimize, teknik heyetimize ve sportif direktörümüz Atilla Güneş'e güvenimiz tam."