Kışlık yiyecekler imece usulü hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Edremit ilçesinin kırsal mahallelerinde kadınlar, imece usulü kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi yiyecekleri hazırlamaya başladı. Kadınlar, her akşam bir evin kışlık erzağını hazırlıyor. Komşuluğun ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen kadınlar, yaptıkları iş bölümü sayesinde hem çalışmaları kolaylaştırıyor, hem de birlikteliğin verdiği keyifli ortamı yaşıyor. Kışlık yufka en çok emek isteyen gıdalar arasında yer alıyor. İlçenin kırsal Hacıaslanlar Mahallesi'nde oturan Fatma Kızıler, "Sabahtan hamur karmaya başlıyoruz. Bir yandan salça kaynatılıyor. 2 kişi hamur yuvarlarken, 6 ila 9 kadın da 3 kademe halinde hamuru inceltiyor. İmece usulü hazırlıkta bir kişi de taşıyıcı görevini üstleniyor. Komşularla kış hazırlığımız bu şekilde oluyor" dedi. Hazırlıkların erişte ile başladığını ifade eden Fatma Kızıler, "İlk olarak erişte ile başlayan hazırlıklar tarhana, pekmez, salça ve yufkayla devam ediyor. Öte yandan biber ve domatesleri kaynatıp, posasını ayırıyoruz. Ardından tekrar kaynatarak, kışlık olarak konserve kavanozlarında saklıyoruz" dedi.