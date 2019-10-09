Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kontrolden çıktı tarlaya uçtu

Kontrolden çıktı tarlaya uçtu

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Kontrolden çıktı tarlaya uçtu
DENIZLI'NIN Serinhisar ilçesinde Mehmet İşmal'in kullandığı otomobil, Leblebiciler Çarşısı mevkisine geldiği sırada kontrolden çıktı. Otomobil taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler araçta yolcu olarak bulunan Ethem İşmal'in öldüğünü belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ile ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıktı tarlaya uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN