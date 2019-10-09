Kontrolden çıktı tarlaya uçtu

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Serinhisar ilçesinde Mehmet İşmal'in kullandığı otomobil, Leblebiciler Çarşısı mevkisine geldiği sırada kontrolden çıktı. Otomobil taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler araçta yolcu olarak bulunan Ethem İşmal'in öldüğünü belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ile ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.