Lebip Timor: Neden olmasın?

BUGÜN NELER OLDU

YENI Salihlispor'da başladığı futbol yaşamını, daha sonra tam 8 takım forması giyerek sürdürdü. Futbolumuzun seyyahlarındandı. Denizlispor'da çıkış yapıp, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Bursaspor'da futbol kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Bursaspor'un yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi idi. Bursaspor taraftarlarının omuzlarda taşıdığı ender futbolculardan birisiydi. Ali Tandoğan, başarılı futbolculuk kariyerinden sonra teknik adam olarak ta hep iyi işlere imza attı. Balıkesirspor ile başladığı bu sezonda da başarıdan başarıya koşuyor. Zor günlerden geçen kulüp, ekonomik anlamda başkaldıramazken, Ali Tandoğan'ın aslanları sahada kükrüyorlar. Son Boluspor galibiyetinden sonra bir anda ligin zirvelerine tırmandılar. Sezon başlarken, tüm kentin '' düşmeyelim yeter '' dedikleri takımı şaha kaldırdı Ali hoca. Kaybederken de alkışlanan bir futbol anlayışları var. Futbolculuk döneminde yenilgiye isyan eden adam, teknik direktör olarak ta aynı kafada sürdürüyor futbol yaşamını. Gençlerle, yaşlıları harmanlamış, mükemmel bir takım ortaya çıkarmış. Futbolculuğunda hep zirveye oynayan hoca, belli ki teknik adamlık kariyerini de bir şampiyonlukla taçlandırmanın peşinde. Neden olmasın?