Mahkemenin kararı vicdanımı sızlattı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında sela okuyan Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u darbeden 3 kişinin yargılandığı davadan karar çıktı. İlknur C.F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti. Ödül gibi ceza sonrası Egeli Sabah'a konuşan müezzin Mehmet Kuzgun, "Verilen cezalar beni şaşırttı. Şok oldum. Karara itiraz edeceğiz. Mahkemenin böyle beklediğimizden daha düşük hapis cezası vermesi vicdanlarımızı sızlattı. Sanki bu şahıslar beni darp etmedi. Mahkemede yediğim dayağı soran yok ama caminin camlarının fiyatını soruyorlar. Yediğimiz dayakla kaldık. Verilen ceza ile resmen 'bir daha olsa gidin cami görevlilerini dövün' diye teşvik ediyorlar. Acaba aynı olay hakimin başına gelseydi aynı cezayı verir miydi? Adalete güvendiğimi söyledim. Ancak verilen ceza şaşırttı. Sanki bize vuran olmadı. Sadece elleriyle beni ittiler sanki. Ben onlara hakaret etmişim. Mahkemede öyle söylediler. Neredeyse suçlu çıkacaktım. Hakim bu şahısların resmen avukatlığını yaptı" diye konuştu.Avukat Zeki Arıtürk, "Karar, darbe teşebbüsünde bulunanlar için ders niteliğinde olmalıydı. Verilen kararın kamuoyunu da üzdüğünü düşünüyorum. Biz bunu yüksek mahkemeye taşıyacağız" dedi. Arıtürk, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasının ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, karara saygı duymakla birlikte buna katılmadıklarını söyledi. Sanıklar hakkındaki karara itiraz edeceklerini vurgulayan Arıtürk, "Bugün tarihi ve üzücü bir gün. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe gecesinde talimat üzerine milleti uyarmak için sela okuyan Mehmet Kuzgun'un darbedilmesiyle ilgili, yaklaşık 3 yıldır süren davanın sonucuna geldik. Mahkemenin verdiği karara saygı duymak zorundayız. Gerçekten çok üzüldük. Karar, darbe teşebbüsünde bulunanlar için ders niteliğinde olmalıydı. Verilen kararın kamuoyunu da üzdüğünü düşünüyorum. Biz bunu yüksek mahkemeye taşıyacağız. Gerekli müracaatlarımızı yapıp, bu karara itiraz edeceğiz. Konunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Yanlış hesabın Bağdat'tan döneceğine inanıyoruz" dedi.