Mevlana Tesisleri harabeye döndü

BUGÜN NELER OLDU

BUCA'NIN en yüksek tepesi Tıngırtepe mevkiine 16 yıl önce hizmete açılan Mevlana Tesisleri, dünyanın dört bir yanından turist ağırlarken, şimdi çürümeye terk edildi. Dönemin AK Partili Belediye Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılan ve inşaatı iki yıl süren dev Mevlana heykelinin de bulunduğu tesis, CHP'li belediye başkanlarının umursamazlığı yüzünden kapandı. Altında dinlenme tesisi bulunan çok sayıda semazen heykelleri ve etrafı çam ağaçlarıyla kaplı tesisi her gün yüzlerce vatandaş ziyaret ediyordu. Şimdi tam bir harabeye dönen Mevlana Tesisleri'nin içinde bulunan semazen heykellerinin oldukça yıprandığı gözlemlenirken, uzun yıllardır herhangi bir bakım yapılmaması da dikkat çekti. Vatandaşlardan 63 yaşındaki Güler Topçuoğlu, "İlk açıldığında böyle bir eserin Buca'ya kazanılması mükemmel oldu. Çünkü o alan tepelik bir alandı ve ayyaşların içki içtiği bir yerdi. Mevlana tesisleri açıldıktan sonra aile her akşam oraya gider manzara eşliğinde hem çayımızı kahvemizi içerdik hem de muhabbet ederdik. Hatta şehir dışından orayı ziyarete gelenler bile oluyordu. Son birkaç yıldır ölüme terkedilen Mevlana Tesisleri'nin son hali yürek burkuyor. Belediyenin buraya sahip çıkmasını istiyoruz" dedi. Aynı zamanda Mevlana tesislerinin bulunduğu yerde esnaflık yapan Emre Sümen ise CHP'li belediyenin yine bir esere daha sahip çıkamadığının altını çizdi. Sümen, "16 yıl önce yapılan bu tesis Buca'yı hareketlendirdi ve bulunduğu yeri ise nezih bir ortama çevirdi. Ama o eski günleri arar olduk. Tesisin şimdiki hali yürek burkuyor. Kırık dökük camlar yine belediyenin umursamazlığı yüzünden alkolik ve ayyaşların yuvası haline geldi. insanın içi acıyor" diye konuştu.Büyük emekler sonucu Mevlana tesislerini ilçeye kazandırdıklarının altını çizen eski Buca Belediyesi Başkanı Cemil Şeboy, tesislerin içinde bulunduğu durumu üzüntüyle karşıladıklarını söyledi, "Serserilerin şarap içtiği, bakımsız, virane bir yeri sıfırdan yaparak Mevlana Tesisleri'ne çevirdik. Orayı çok güzel bir hale getirmiştik. Şimdi buralara gittiğimiz zaman üzülüyoruz. Her gün binlerce kişi ziyaret ediyordu. Bilhassa yaz akşamları orası çok serin olur. Vatandaşlarımız oraya çok giderdi fakat şu an kötü bir durumda bulunuyor. İnsanlarımız oy verirken daha dikkatli, olması gerekiyor. Seçtikleri insan kimdir, nedir, ne iş yapar çok iyi bilmesi gerekiyor. Belediye ile alakası olmayan birilerini getirip seçersek, ondan ne bekleyebilirsin ki? İzmir'e gelen birçok ziyaretçinin 'Buca'da Mevlana Tesisleri varmış, ziyaret edelim' dedikleri oluyor. Maalesef Buca için büyük prestij kaybı oluyor. Üzülüyoruz ama elden bir şey gelmiyor" diye konuştu.