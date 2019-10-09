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Modern sulama çiftçiye kazandırdı

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Modern sulama çiftçiye kazandırdı
TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Manisa'ya verilen destek ile ilgili konuştu. Üzümün başkenti Manisa'da 13 Mart 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Manisa ve ilçelerimizde toplam 390 bin 240 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 336 milyon TL katkı sağlandı" dedi.
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Modern sulama çiftçiye kazandırdı
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