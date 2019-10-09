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Tonlarca pamuk kül oldu

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Tonlarca pamuk kül oldu
İZMİR'IN Foça ilçesinde, bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Foça'nın kısal Gerenköy Mahallesi'ndeki bir firmaya ait çırçır fabrikasında, geçtiğimiz gün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Depo bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan depodaki pamukların alevlerin ulaşmadığı kısmını dozer yardımıyla diğer depolara aktarmaya çalıştı. 8 itfaiye aracının müdahale ettiği alevler 3 saatte söndürüldü. Yangında 300 ton pamuk, yanarak kül oldu.
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Tonlarca pamuk kül oldu
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