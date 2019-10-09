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Volkswagen yatırımı değer katacak

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Volkswagen yatırımı değer katacak
OTOMOTİV devi Volkswagen tarafından Manisa'da fabrika kurulacak olması, İzmirli iş insanlarını heyecanlandırdı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, şirketin yatırım için Manisa'yı tercih etmesinin, ülkenin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Yorgancılar, fabrikanın bölge ekonomisine sunacağı katkılara dikkat çekerek, istihdam açısından da umut verici olduğunun altını çizdi. İzmir'in otobüs ve kamyon üreten BMC fabrikasına sahip olduğuna da değinen Yorgancılar, bu fabrikada şu anda zırhlı araç üretildiğini anımsatarak, "İzmir'de böyle fabrikaların olması yetişmiş eleman açısından da önemli. Manisa zaten sanayide İzmir'in bir parçası haline geldi. Aradaki bu tünelin açılmasının ardından ulaşım da son derece kolay. Yatırım ülkemde yapılması her şeyin başında geliyor" diye konuştu.
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Volkswagen yatırımı değer katacak
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