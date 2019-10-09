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Yağmur altında kıyıları ve denizin dibini temizlediler

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde Çeşme’deki balıkçı barınağında yağmur altında kıyı ve deniz temizliği yapıldı

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Yağmur altında kıyıları ve denizin dibini temizlediler
İZMIR'IN Çeşme'de sağanağa rağmen 'Sıfır Atık' kampanyası kapsamında yaz sezonunun son deniz ve kıyı temizliğine büyük katılım oldu. Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Altınyunus Marina çalışanlarının katıldığı temizliğe Çeşme Limanı, Çeşme Denizciler Derneği, IC Çeşme Marina, Port Alaçatı Marina, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Turistik Otelciler Birliği, Çeşme Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi destek verdi. Organizasyonda dalgıçlar denize dalarak dip temizliği gerçekleştirdi. TURMEPA- 2 Atık Alım Teknesi de temizliğe denizden katıldı. Temizlik kampanyasında denizden market alışveriş arabaları, araba lastikleri, çok sayıda şişe ve teneke kutu çıktı. Denizden ve kıyıdan toplanan atıklar, cinslerine göre tasnif edilerek sergilendi.

'ATARKEN DÜŞÜNMELİYİZ'
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve TURMEPA/ DenizTemiz Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ile milli yüzücü Emre Erdoğan da temizliğe katılanlar arasındaydı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, "Bir şeyi denize atmadan önce düşünmeliyiz. Umarım kirlilik yerine güzellikleri konuşuruz" dedi.

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Yağmur altında kıyıları ve denizin dibini temizlediler
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