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Durdurulan araçtan çok sayıda silah çıktı

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Durdurulan araçtan çok sayıda silah çıktı
MANISA'NIN Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araç sürücüsü A.S.'ye ait olduğu belirlenen bir adet ruhsatsız tabanca,bir adet ruhsatsız av tüfeği ile bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Öte yandan araç içerisinde bulunan H.K.'nın üzerinden de bir adet kuru sıkı tabanca bulundu. Ekipler tarafından aramanın tamamlanmasının ardından şüpheliler A.S. ve H.K. gözaltına alındı.
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Durdurulan araçtan çok sayıda silah çıktı
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