EÜ’ye 22 milyon lira Hazine’den ek ödenek

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ve Maliye Bakanlığı'nca Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ek ödenek müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın destekleriyle EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yerinde yenilenmesi ve merkezi ameliyathanenin tadilatı amacıyla tahsis edilen yaklaşık 80 milyon 600 bin liraya ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı da üniversiteye 22 milyon lira ek ödenek verdi. Ödenekle ilgili Ankara'daki Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nde protokol imza töreni düzenlendi. Törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, desteklerden duyduğu mutluluğu dile getirdi.Araştırma üniversitesi hedefleri doğrultusunda bilimsel ve akademik faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren EÜ'nün söz konusu desteklerle hedeflerine daha da yaklaştığını dile getiren Prof. Dr. Budak, "Devletimiz bilime çok ciddi destekler veriyor. Ödenek alan üniversiteler arasında en çok paya Ege Üniversitesi'nin sahip. Sağlık Bakanlığı'nca A Plus hastane olarak ilan edilen üniversite hastanemizdeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 22 milyon liralık ek ödenek tahsis edildi. Daha önce de üniversite hastanemizin yerinde yenilenmesi için yaklaşık 80 milyon 600 bin TL ek ödenek tahsis edilmişti. Son bir ayda devletimiz tarafından üniversitemize tahsis edilen ödenek böylece 102 milyon lirayı geçti" dedi.