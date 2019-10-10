Göztepe’nin ayak sesleri

GÖZTEPE son üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken topladığı 7 puanla, aynı performansı sergileyen Başakşehir ve Sivas ile zirvede yer aldı. Sarıkırmızılılar bu süreçte, 6 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.
Göztepe'nin yaptığı çıkış teknik direktör Tamer Tuna ve yönetime duyulan güveni artırırken sezon başında 'Küme düşer'
denilen Göz-Göz, 4. sıradaki Konyaspor'un sadece 3 puan gerisinde yer aldı. Öte yandan Tamer Tuna Celso Borges'i tamamen sildi.
Kosta Rikalı futbolcuya ligde sadece Beşiktaş maçında şans veren Tuna, son haftalarda orta saha oyuncusunu kadroya almadı. Borges'le devre arasında yolların tamamen ayrılması bekleniyor.