Göztepe’nin ayak sesleri

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE son üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken topladığı 7 puanla, aynı performansı sergileyen Başakşehir ve Sivas ile zirvede yer aldı.Göztepe'nin yaptığı çıkış teknik direktör Tamer Tuna ve yönetime duyulan güveni artırırken sezon başındadenilen Göz-Göz, 4. sıradaki Konyaspor'un sadece 3 puan gerisinde yer aldı.Kosta Rikalı futbolcuya ligde sadece Beşiktaş maçında şans veren Tuna, son haftalarda orta saha oyuncusunu kadroya almadı. Borges'le devre arasında yolların tamamen ayrılması bekleniyor.