İzmir’e 17 yılda dev destek geldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) İzmir Menderes'te kurduğu İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Ticaret merkezinin önemine değinen Bakan Varank, "Bu bölge yüzde 95 doluluk oranı ve 15 binlik istihdam kapasiteyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. İTOB yılda 1 milyar dolara ulaşan ihracatıyla ekonomiye güç katıyor. Teknoloji liderliğinde inovatif üretimi teşvik ediyor. Burada birbirini tamamlayan üretim ve AR-GE ekosistemi bulunuyor. İzmir'in ihracatta ilk 5'te olmasının nedeni bunun gibi üretim merkezlerine sahip olması. Bu başarıda hükümetlerce izlediğimiz üretim ve yatırım politikalarının büyük önemi var. Türkiye genelinde yatırım teşviklerinden en fazla faydalanan üç şehirden biri İzmir. 17 yılda 56 milyar liralık sabit yatırımı destekledik. Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesini İzmir'de ilan ettik. Yatırımcıların bürokratik süreçlerini hızlandırıyoruz. Büyük yatırımların yanında istihdama ve ihracata katkı sağlayan, elini taşın altına koyan KOBİ'lerimizi de ihmal etmiyoruz. KOSGEB İzmir'de binlerce işletmeye 65 milyon lira nakit destek verdi" dedi.Özgün fikirlerin, yenilikçi teknolojilerin, yenilikçi bakış açısının üretime hakim olmasını arzuladıklarını kaydeden Bakan Varank, "Ancak bu şekilde uluslararası rekabet gücümüzü artırabilir ve küresel ekonomide söz sahibi olabiliriz. AR-GE faaliyetlerini destekliyoruz. İzmir'de 4 teknopark, 100'ün üzerinde AR-GE tasarım merkezi kurulmasına Bakanlığımız destek verdi. Buralardan yapılan ihracat 140 milyon dolar rakamını yakaladı" dedi. Bakan Varank, ardından MAKTEK Fuarı'nın açılış törenine katıldı.