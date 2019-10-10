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Kaçak göçmenlere geçit verilmiyor

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Kaçak göçmenlere geçit verilmiyor
İZMIR'DE Sahil Güvenlik uçağı, Çeşme açıklarında 3 lastik botu tespit etti. Durdurulan botlarda 64 Suriye, 44 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu olmak 110 düzensiz göçmen yakalandı. İlçenin Karaabdullah Burnu açıklarında da bir ihbar üzerine durdurulan lastik bottaki 31 Filistin ve 22 Suriye uyruklu 53 göçmen güvenli bölgeye alındı. Dikili'de Denizköy ve Altınkum açıklarında da lastik botta 76 göçmen yakalandı. Çeşme'de yasa dışı geçişleri organize ettiği değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına alındı.
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Kaçak göçmenlere geçit verilmiyor
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