Kaf Kaf tırmanıyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kemerspor'u ağırlayanTeknik direktör Soner Tolungüç yönetimindeİzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin 27. dakikasında Doğukan İnci takımını öne geçiren golü attı. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıya da iyi başlayanile rahatladı. Kemerspor'da Şiyar Kepir 75. dakikada kızardı. Mücadele 2-0 sona erdi.SONER Tolüngüç hocayla çıktığı son iki maçtan 4 puan çıkaran Karşıyaka, son sıralardan kurtulma adına dün büyük bir önem taşıyan maça çıktı.Zira beşer puanla zor günler geçiren iki takımdan kazanan taraf rahat bir nefes alacak diğeri ise korkulu günler yaşamaya devam edecekti. Tipik bir orta saha mücadelesi şeklinde başlayan maçın ilerleyen dakikalarında Karşıyaka az sayıdaki taraftarının da desteğiyle daha çok hücumu düşünen takım olarak göze çarpıyordu.Nitekim 27. dakikada böyle bir hatayı değerlendiren Doğukan İnce, rakipten kaptığı topu taşıyıp filelere bırakıyor ve ilk yarının skorunu ilan ediyordu.önce Harun sonra Hakan ile erken yakalayacağı bir farkı kaçırıyordu. 60. dakikada Cenk'in penaltı golüyle üç puanı maçın bitimine yarım saat kala perçinliyordu Karşıyaka. Zira 75. dakikada Kemerspor 10 kişi kalmış ve maça çok erken havlu atmıştı. Öyle ki maç skorununKarşıyakalı oyuncuların acemi vuruşlarının eseriydi.