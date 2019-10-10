Katil babanın ‘mağdur’ sayılmasına tepki geldi

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Konak ilçesinde geçtiğmiiz şubat ayında Fen Bilimleri Temel Lisesi 4. sınıf öğrencisi Soykan Özgizler (18), sürekli alkol alan babası Sertaç Özgizler( 62) ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında da alkollü olan baba Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba hakkında 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığın oğluna yönelik eyleminin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' niteliğinde olduğuna ve ölenin oğlu olması nedeniyle mağdur olduğuna kanaat getirerek, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.Oğlunun ölümünü hala kabullenemediğini, mahkemenin verdiği kararla birlikte acısının daha da katlandığını belirten anne Sibel Dalgıç, "Kararı temyiz edeceğiz. Oğlumun öldürülmesine rağmen eski eşimin mağdur sıfatıyla serbest bırakılması kabul edilemez bir durum" dedi.