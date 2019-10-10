Kesmeye kıyamadılar balkondan geçirdiler

BUGÜN NELER OLDU

Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan binanın ağaçla bütünleşen mimarisi dikkat çekiyor. 2002 yılında projesi tamamlanan binanın önünde bulunan ağacı gören vakıf yetkil.ileri, o dönem mimarlarla görüşerek yapının ağaca göre şekillendirilmesini istedi. 340 yıllık çam ağacı, binanın içinden geçirilerek binayla bütünleştirildi. Balkondan geçerek yükselen kızılçam ağacı, görenlerin beğenisini topladı.