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Kesmeye kıyamadılar balkondan geçirdiler

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Kesmeye kıyamadılar balkondan geçirdiler
MANİSA'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan binanın ağaçla bütünleşen mimarisi dikkat çekiyor. 2002 yılında projesi tamamlanan binanın önünde bulunan ağacı gören vakıf yetkil.ileri, o dönem mimarlarla görüşerek yapının ağaca göre şekillendirilmesini istedi. 340 yıllık çam ağacı, binanın içinden geçirilerek binayla bütünleştirildi. Balkondan geçerek yükselen kızılçam ağacı, görenlerin beğenisini topladı.
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Kesmeye kıyamadılar balkondan geçirdiler
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