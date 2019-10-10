Kuru incirde müdahale alımı yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ege Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirilen incirde kalite ve rekoltenin sevindirici olduğunu söyledi. Üretimdeki artışa bağlı olarak zaman zaman incirde fiyatların gerilediğine işaret eden Güldal, "Fiyatların gerilemesi üzerine süreci başta Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere yakından takip ettik. Üretici örgütleri de bakana taleplerini iletti" dedi. Güldal, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla kuru incirde müdahil alım yapacağız. Önümüzdeki birkaç gün içinde referans fiyatı netleşecek. Bizler de bu sevindirici haberi üreticilerimizle paylaşacağız" diye konuştu. Güldal, TMO olarak her zaman yanında oldukları tüm üreticileri mağdur etmemek adına gece gündüz çalıştıklarını da sözlerine ekledi.