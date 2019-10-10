Minikler istedi İzmir gönderdi

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eğitim gören bir 3. sınıf öğrencisi arkadaşları adına İzmir'de okullara yardım yaptığını duyduğu Türk Kızılay'ı Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı'ya mektup yazdı. Öğrenci mektubunda, "Seni her yerde görüyorum, hep iyilik yapıyorsun, insanlara yardım ediyorsun. Okula giderken, ders çalışırken ihtiyaçlarımız oluyor. Bize de yardım eder misin?" ifadelerine yer verdi. Öğrencinin mektubunu görünce harekete geçen Başkan Ömür Şanlı, Şırnak merkezde bulunan Kumçatı Yunus Emre İlkokulundaki öğretmenlerle iletişime geçti. Öğretmenler, okuldaki öğrenci sayısını ve ihtiyaç listesini oluşturup Başkan Ömür Şanlı'ya bildirdi. İhtiyaç listesine göre hazırlanan malzemeler, daha sonra ise kargoyla İzmir'den Şırnak'a gönderildi. Sırt çantası ve çeşitli kırtasiye malzemelerini gören çocukların sevinci fotoğraf karelerine yansıdı.