Operasyon: Midye

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İzmir'de Buca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle sağlıksız ortamda üretim yapan midyecilere baskın gerçekleştirdi. Özellikle son dönemde okul önlerinde artan seyyar satışlar üzerine midyecilerin izini süren zabıta ekipleri, Buca Gediz bölgesinde bir binanın çatı katında gerçekleştirilen üretim yerini bastı. Ekipler, midyelerin yerde, hiçbir hijyen önlemi alınmadan, kirli kaplar içindeki sularda hazırlandığını tespit etti. Uzun süre bekleyen ve defalarca kullanılarak mikrop üreten kaplarda hazırlanan yaklaşık 100 kilo midye ve hazırlanmış midye dolmaya anında el konuldu.İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verdiği gıda belgesi ve belediyeden alınan işletme ruhsatı olmadan sağlıksız koşullarda üretim yapan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Toplanan midyelerin İzmir genelindeki okul önleri başta olmak üzere çok sayıda park, kafe, alkollü içki mekanı önünde satıldığı tespit edildi.Okulların açılmasından itibaren çocuk sağlığını tehlikeye atabilecek her türlü unsura müdahale eden zabıta müdürlüğü, seyyar satıcıları yakalayıp geçici çözüm üretmek yerine işin kaynağına yöneliyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim her şeyimiz. Piyasada ucuz ve yaygın bir şekilde hazırlanan midye, sağlıksız koşullarda üretildiğinde hızla bakteri üreterek bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Öte yandan kirli sulardan toplanan midyeler ise Hepatit A hastalığına yol açabiliyor. Satın alınan gıda ürünler, başta olmak üzere tüm ürünlerin kalite, kontrol, izin gibi belgelerini görüp öyle alışveriş yapın. Halkın sağlığı ile oynayanlar ile mücadelemiz sürecek" dedi.