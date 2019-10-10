Otizmli İzzet Alp herkese örnek oldu

BUGÜN NELER OLDU

yaşarken 1997 yılında 1.5 yaşında olan oğulları İzzet Alp'teki (24) iletişim eksikliği sorununu fark eden Hasan ve Fatma İncekara çifti, çocuklarını doktora götürdü. Ancak yapılan tetkiklerde herhangi bulguya rastlanmadı. Babasının görevi nedeniyle 2000'de Kazakistan'a giden İzzet Alp, konuşamamasına rağmen anaokulunda okuma ve yazma öğrendi. Aile, 2 yıl sonra görev değişikliğinden dolayı Bayreyn'e yerleşince İzzet Alp eğitimine burada devam etti ve bu süreçte İngilizce yazmayı öğrendi. Türkiye'ye 2003'te dönüş yapan İncekara çifti, çocuklarında devam eden sağlık sorununa çare bulmak amacıyla hastaneye başvurdu. Doktorlar tarafından 8 yaşındaki İzzet Alp'e otizm ve asperger sendromu teşhisi konuldu.Pedagogla dil eğitimine başlayan ve ilk kelimelerini 1 yıl sonra söyleyen İzzet Alp, anne ve babasının gayretiyle yaşıtları gibi normal okula devam etti. İzzet Alp, 2015'te özel bir üniversitenin bilgisayar programcılığı bölümünden mezun oldu. Ardından İrlanda'daki ağabeyinin yanında İngilizce eğitimi alan İzzet Alp, Anadolu Otizm Vakfı ile tanıştı. Vakfın bir alışveriş merkezindeki "El Ele Kafe" adlı işletmesinde garson luk yapan İzzet Alp, bu vesileyle para kazanmaya başladı.