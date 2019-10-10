Sahipsiz köpeklere 5 yıldızlı konfor

BUGÜN NELER OLDU

Bigadiç ilçesine bağlı Çayüstü Mahallesi'ndeki bir çiftlikte 50'ye yakın köpeğin kaderine terk edilmiş olarak bulundu. Sahiplerinin hayatını kaybettiği için aç ve susuz kalan ve bazı köpeklerin açlıktan birbirlerini yedikleri tespit edilmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Deiresi Başkanlığı ekipleri, köpekleri faaliyetlerini sürdürdüğü İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Altıeylül ilçesine bağlı Ovaköy Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım Evi'ne getirdi. Köpeklerin tedavisiyle yakından ilgilenilirken otel konforunu aratmayan tesiste bakımları yapılan köpekler, bakımevindeki diğer köpeklerle birlikte sahiplendirilmeyi bekliyor. 7 veteriner hekim ve 6 tekniker başta olmak üzere toplam 41 personelin hizmet verdiği tesislerde bulunan modern hayvan hastanesinde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavisi ve bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra çocuklarda hayvan sevgisi ve doğa bilincinin oluşturulması ve sahiplendirmeye yönelik sosyal faaliyetlerin de gerçekleştirildiği tesisler aracılığıyla sokak hayvanlarına barınma ve beslenme desteği de sağlanıyor.