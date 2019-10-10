Tarihe ‘Biriz’ bırakacak

BUGÜN NELER OLDU

avit Biriz, 10 ülkenin katılımıyla İtalya'da yapılacak Olimpiyat Kota Yarışması'nda, daha önce geride bıraktığı ve dünya sıralamasında önünde olduğu rakiplerini yeniden geçerse olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederek tarihe geçecek. Nisan ayındaki kota yarışmasında iddialı olduğunu belirten Biriz,dedi. Küçüklüğünden beri su sporlarına ilgi duyan ve deniz tutkunu olan Cavit Biriz (21), ailesinin de yönlendirmesiyle 9 yaşında rüzgar sörfü ile ilgilenmeye başladı.EN iyi antrenörlerden ders alan Biriz'in yeteneği kısa sürede fark edildi.Milli sporcu olduktan sonra da başarısını sürdüren Biriz, 2015 ve 2016 yılında gençler kategorisinde, ardından 3 yıl boyunca da genel kategoride üst üste birincilik elde etti. Ulaşılması zor bir seri yakalayan Biriz, 12 yıldır aralıksız sürdürdüğü rüzgar sörfünde, olimpiyatlara katılarak hedefine ulaşmak istiyor. Sporla birlikte akademik yaşamını da sürdüren Biriz, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü'nde eğitim görüyor.BIRIZ, "Yarışmada sizlere belirli bir parkur veriliyor. Yarışa, herkes aynı zamanda başlıyor ve belirlenen rotayı ilk bitiren de birinci oluyor. Çok çalışarak emek vererek bugünlere geldim. Son 3 yıldır, genel kategoride Türkiye birinciliğim var. Bunlar da elbette elde etmesi zor, çok önemli başarılar. Şimdi ise sıra olimpiyatlara geldi.. İtalya'nın Cenova şehrinde yapılacak kota yarışmasında karşıma çıkacak rakiplerimi daha önce geçtim, İnanıyorum ki yine geçeceğim" ifadelerini kullandı.İEÜ'DEKI akademisyenlerin de kendisine gereken desteği sağladığını dile getiren Biriz, "Çocukken, bir gün bana olimpiyatlara bu kadar yaklaşacağımı söyleseler, belki de inanmazdım. Ancak şimdi hedefime ulaşmak üzereyim. Kendimi güçlü hissediyorum, kararlıyım. İnşallah her şey yolunda gider ve başarıya ulaşırım. Yarışmaya kadar elimden geleni yapacağım, en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğim. Daha önce rakiplerimin hepsini geçtim ama bu durum bende rehavet oluşturmaz. İnşallah olimpiyatlarda yer alarak derece elde edeceğim ve madalyayı üniversiteme getireceğim" diye konuştu.