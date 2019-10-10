Vatandaşa sahte zeytinyağı uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat, hasadı devam eden zeytin ve zeytinyağına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara 'sahte' uyarısında bulundu. Sahte zeytinyağına karşı vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunan Ahlat, "Sahte zeytinyağını alan vatandaş çok iyi biliyor. Her şeyin bir değeri var. Siz bugün altının piyasasını bilirken, size yarı fiyatına biri altın teklif ettiğinde onu alıyorsanız onun sahte olduğunu biliyor olmanız lazım. Bugün vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ruhsatı olan her ürünü güvenerek alabilirler. Onun dışında internette bile bu işin sahteciliği başlamış. İnternetten ortamında bilmediğiniz yerlerden mal alırken, bunlara dikkat etmemiz lazım" dedi. Bu noktada vatandaşa büyük iş düştüğünü ifade eden Alhat, "Ben burada sahtecilik yapana değil, sahte malı alana kızıyorum. 15 liraya zeytinyağı aldık diyorlar. Alamazsınız böyle bir rakam yok. Bunu aldıysanız sahtecilikle karşı karşıya geleceksiniz" diye konuştu.