Yol kavgasında ‘tatlı’ uzlaşma

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Denizli'de 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde 2 ay önce züccaciyeci Gazi Ünver (37) ile özel şirkette şoför olan Emrah Aktürk (26) arasında trafikte yol vermeme tartışması çıktı. İki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ünver tarafından darp edildiğini iddia eden Aktürk, sağlık raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan Ünver, daha sonra serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, soruşturma kapsamında 2 sürücünün dosyasını uzlaştırma yönetmeliği kapsamında ilk olarak Uzlaştırma Uzmanı Ramazan Bolat'a gönderildi. İki sürücüyle konuşan Bolat, kavganın mahkemeye gitmeden tatlıya bağlanması için buluşma ayarladı. Bir pastanede uzlaştırmacı Bolat ile bir araya gelen sürücüler Gazi Ünver ve Emrah Aktürk, ilk buluşmada bir süre konuşup sohbet ettikten sonra birbirlerinden özür diledi. Daha sonra tokalaşan ve birbirlerine sarılan Ünver ile Aktürk, baklava yedikten sonra arkadaş oldu.sayesinde kavganın tatlıya bağlandığını belirten Gazi Ünver, olay günü çok stresli olduğuna dikkat çekti. Ünver, "Trafikte yol vermeme kavgasından dolayı buradayız. Arkadaşla olayı büyütmedik ve tatlıya bağladık. Topluma iyi bir mesaj vermek istedik. Talihsiz bir olay yaşadık. Diğer sürücü şikayetçi olunca olayı adliyeye yansıttı. Daha sonra mahkemeye gitmeden savcılığın görevlendirdiği uzlaştırmacıyla olayı tatlıya bağladık. Olay sırasında birbirimizi tanımıyorduk ama sonra arkadaş olduk. Artık sürekli görüşeceğiz" dedi. Diğer sürücü Emrah Aktürk ise "Yol vermeme kavgasında küfürleştik. Ben de polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Uzlaştırmacı aramıza girdi ve bir araya geldik. Barıştık ve olayı tatlıya bağladık. Umarım halkımıza örnek olur" dedi.