22 ülkeye fayton ihracatı yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir atölyede elektrikli mini tramvay, otofayton, itfaiye, otobüs ve hızlı tren üretiyor. Ürünler, iç piyasayla birlikte dünyanın 22 ülkesine ihraç ediliyor. Çocukların sağlığı düşünülerek, mini araçların üretiminde zararsız olduğu için kontrplak kullanılıyor. Atölyede üretilen ve çoğunlukla alışveriş merkezleri ile lunaparklarda kullanılan tarihi lokomotif görünümlü elektrikli trenler çaldığı düdüğü ve bacasından tüten buharı ile dikkat çekiyor. Tren rengarenk vagonları ile binenleri eğlenceli bir yolcuğu çıkarıyor. Tasarımı, at kişnemesi ve nal sesi ile birlikte çaldığı şarkıları ile kullanıcılarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaran elektrikli otofaytonlar da dünyanın çeşitli ülkelerinde yollarda dolaşıyor. Şarkılara ve filmlere konu olan ünlü Taksim Tramvayının elektrikli mini hali ise görenleri adeta mest ediyor.Atölyede üretilen ürünlerin insan sağlığı ve çevreye tamamen zararsız olduğunu ifade eden işletme sahibi Tahir Öztürk, 80'li yıllarda kurdukları işletmelerinde 2010 yılından bu yana bu araçları ürettiklerini kaydetti. Öztürk, ilk üretimlerini Denizli'ye yani iç piyasaya yaptıklarını ardından dünya piyasasına açıldıklarınıy kaydederek, "2010 yılından itibaren elektrikli araç imalatına başladık. Şu anda bu ay itibari ile 22 ülkeyi buldu yaptığımız ihracat, amacımız birkaç yıl içerisinde bu 22 ülkeyi biz 30 ülkeye çıkarmak, çünkü geçtiğimiz 2 yıl önce 13 ülkeye yaptığımız ihracat bugün itibari ile 22 ülkeye çıktı. Yaptığımız ürünlerde yüzde 95 yerlilik oranıyla çalışıyoruz, sadece motorunu yurt dışından getiriyoruz. Diğer aksamları kendi tesislerimizde üretiyoruz. asıl hedefimiz, ihraç yaptığımız ülke sayısını 100'e çıkarmak" diye konuştu.