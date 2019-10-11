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Ameliyatsız varis tedavisi

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Ameliyatsız varis tedavisi
VARIS tedavisinde uygulanan yöntemler özellikle son 20 yılda büyük değişim gösterdi. Doç. Dr. İlker Kiriş, bu değişimde tedavide kullanılan tıbbi cihazlar ve tekniklerin gelişmesi büyük rol oynadığını belirtti. Kiriş, "Eskiden genelde klasik varis ameliyatı yapılırken, günümüzde ameliyatsız varis tedavi yöntemleri ön plandadır ve hastalar tarafından da tercih edilmektedir. Klasik varis ameliyatı sırasında cilt kesildiği için özellikle kasık bölgesinde yara yeri enfeksiyonu riski vardır. Ameliyat sonrası günlük aktivitelere ve işe dönme süresi bir hafta-10 gün sürebilir. Ancak klasik varis ameliyatına alternatif olarak, ameliyat yapılmadan iğne deliğinden ve lokal anestezi ile gerçekleştirilir" dedi.
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Ameliyatsız varis tedavisi
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