Ankara Tren Garı’ndaki patlamada ölenler anıldı

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ANKARA Tren Garı önünde 10 Ekim 2015'te yapılan bombalı saldırının 4. yıl dönümünde hayatını kaybeden 103 kişi için İzmir'de anma töreni düzenlendi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan 40 kişi, yaşamını yitiren 103 kişiyi andı. Hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin, "Yaşıyor" denilerek tek tek sayılmasının ve bu kişiler için saygı duruşunda bulunuldu.DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, açıklamayı okudu. Sarı, "10 Ekim 2015 sabahında yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülücük, dillerinde barış türküleri olan on binlerce kişi, kardeşçe yan yana bulunuyordu. O karanlık dönemde, hepimize umut veren bu coşkulu birliktelik, saat 10'u 4 geçe DEAŞ üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırı sonucunda bozuldu. 103 arkadaşımız hayatını yitirdi, 500'e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı. Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her geçen gün daha da büyüyor" dedi.