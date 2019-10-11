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Atatürk’ün ’ya gelişi kutlandı

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Atatürk’ün Manisa’ya gelişi kutlandı
TÜRKIYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanından sonra Manisa'ya ikinci kez gelişinin 94. yılı anısına tören düzenlendi. Kutlama programı kapsamında Manisa Garı'nda yapılan törende temsili olarak Atatürk'ün Manisa'ya gelişinde kullandığı trenin istasyona yanaşmasıyla birlikte trendeki öğrenciler inerek ellerindeki Türk Bayrağı'nı Vali Ahmet Deniz'e teslim etmesinin ardından öğrencilerin ve protokol üyelerinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk Bayrakları ile korteji selamlayan minik öğrenciler törene renk katarken, vatandaşlar da korteji selamladı. Törene katılan bir kadının Atatürk'ün resmini öpmesi büyük takdir topladı. Tören kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü sonrasında tören Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Atatürk'ün Manisa'yı onurlandırılmasının 94. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını vurguladı.

Cüneyt HASÇELİK - Nermin UÇTU
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Atatürk’ün Manisa’ya gelişi kutlandı
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