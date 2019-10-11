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’tan BMC övgüsü

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Bakan Varank’tan BMC övgüsü
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir programı kapsamında BMC'nin Pınarbaşı Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Burada BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından bilgilendirilen Bakan Varank, firma tarafından üretilmiş tam elektrikli otobüs Neocitiy'i kullandı. Daha sonra üretim hattını ziyaret eden Varank, uzak kumanda sistemli çok amaçlı zırhlı araç Amazon'u da test etti. Firma tarafından üretilmiş Türkiye'nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı BMC'nin pikap aracı Tulga'yı sürdü ve imzaladı. Varank, "Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Mutluyuz" dedi.
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Bakan Varank’tan BMC övgüsü
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