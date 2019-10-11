Bu kulüp hedefsiz kalmaz

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Takımı ile çıktığı 3 maçını 7 puanla bitiren Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, geleceğe umutla bakıyor. İskenderunspor'da başladığı futbol yaşamında, Galatasaray forması ile parlayan, daha sonra teknik direktör olarak da Karşıyaka'da çok zor günlerde göreve koşan başarılı hoca sohbetimize şu sözlerle başladı:Camia tarafından çok sıcak karşılandığını belirten Tolungüç, "Atilla Güneş gibi bu kulüpte efsane olmuş bir kardeşim en büyük destekçim. Kısa süre içinde 2 maçı kazanıp, bir diğerini de farklı kazanmamız gerekirken berabere bitirdik.Önümüzde Erokspor ve Kocaelispor maçları var. Bu 2 maçtan alacağımız puanlar bizi yukarılara taşır. Karşıyaka hedefsiz kalmaz. Biz öncelikle bu büyük camiayı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Transfer yasaklısı olduklarına da değinen başarılı hoca sözlerini şöyle noktaladı: