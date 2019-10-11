Bu kulüp hedefsiz kalmaz

Takımı ile çıktığı 3 maçını 7 puanla bitiren Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, geleceğe umutla bakıyor. İskenderunspor'da başladığı futbol yaşamında, Galatasaray forması ile parlayan, daha sonra teknik direktör olarak da Karşıyaka'da çok zor günlerde göreve koşan başarılı hoca sohbetimize şu sözlerle başladı: "Karşıyaka, benim sevdam. Çok zor günlerinde bana görev teklif ettiklerinde koşarak geldim. Daha önce ayrılırken de yine seve seve gelebileceğimi söylemiştim. Kulüp zor günlerden geçiyor. Bunu bilerek geldim."
İKİ MAÇIMIZ ÇOK KRİTİK
Camia tarafından çok sıcak karşılandığını belirten Tolungüç, "Atilla Güneş gibi bu kulüpte efsane olmuş bir kardeşim en büyük destekçim. Kısa süre içinde 2 maçı kazanıp, bir diğerini de farklı kazanmamız gerekirken berabere bitirdik. 3 maçtan aldığımız 7 puan çok önemli. Şu aşamada nefes aldık diyebilirim. Daha büyük hedefleri konuşmak için henüz çok erken. Şimdiye kadar aşağılara bakmaktan kafayı yukarılara kaldıramadık.
Önümüzde Erokspor ve Kocaelispor maçları var. Bu 2 maçtan alacağımız puanlar bizi yukarılara taşır. Karşıyaka hedefsiz kalmaz. Biz öncelikle bu büyük camiayı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
GENÇLERİ KAZANMALIYIZ
Transfer yasaklısı olduklarına da değinen başarılı hoca sözlerini şöyle noktaladı: "Transfer yapamıyoruz. Alt yapıdan en az 2 ya da 3 oyuncuyu en kısa zamanda takıma kazandırmalıyız. Bu kaçınılmaz. Ayrıca yönetimimiz 2. yarı maçlarını Menemen'de oynamak için bir çaba içinde. Menemen'de bu taraftar ile her rakibi baskı altına alırız. Başarı için tüm gücümüzle çalışıyoruz."'