Depremzedeler sahipsiz değil

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, aralarında depremzedelerin de olduğu Acıpayamlı hemşerilerini TBMM'de misafir etti. Milletvekili Şahin Tin, depremzede vatandaşları kabulünde Acıpayam bölgesinde deprem sonrası yapılanlara ilişkin yaptığı açıklamasında, "Acıpayam'da depremden etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Acıpayam bizim memleketimiz, Acıpayam bizim gözbebeğimiz. Depremzede vatandaşımızı mağdur etmemek için bugüne kadar her ne gerekiyorsa yapmaktan geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız. Depremzede vatandaşlarımız sahipsiz değil" dedi. İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın depremin hemen ardından bölgeye gelerek hem incelemelerde bulunduğunu ifade eden Tin, "Sayın Bakanımız ihtiyaçların anında giderilmesini sağladı. Depremzede vatandaşlarımız için kalıcı konutlar inşa edilene kadar barınacakları yaşam evleri olarak nitelendirilen konteynırların bölgeye sevk edilmesi ile talep ettikleri yerlere kurulması ve su, elektrik, kanalizasyon ve altyapı bağlantılarının yapılması sağlandı. Şimdi de kalıcı konutların yapılması ile ilgili süreç başlamıştır" diye konuştu.