Doğada kaybolan ev Alaçatı’ya getirildi

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE iki Türk mimar, çok özel bir tasarıma imza atarak taşınabilir ve doğada görüntüsüyle kaybolabilen bir ev yaptı. . 'Escape Mood' (Kaçış Modu) adını verdikleri projeyi hayata geçiren Berkan Tuğcu ve Cem Tokay Alaçatı'da bir projelerini hayata geçirdi. Bertkan Tuğcu, "Metropol hayatından sıkılınca önce biz nasıl bu betondan kaçarız dedik ve Escape Mood'un ilk fikirlerini oluşturduk" dedi. Cem Tokay ise, "Limon ve zeytin ağaçları arasındaki bu tasarım ayna gibi dışardaki her şeyi yansıtıyor. Yani bulunduğu ortamda çevreyle tam uyum içinde bir görselliği var. Dışı 15 metrekare içi 13 metrekare. Yani her santimi tasarımla dolu. Akıllı ev teknolojisi, tek tuşla akıllı telefon ile kapının açılması, güvenlik kameralarının devreye girmesine kadar her şey tasarımımız" dedi. İmarsız arazilerin sahipleri tarafından tercih edilen Escape Mod, değişik tasarımlarıyla dikkat çekiyor.