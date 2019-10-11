Doktora hakarete 11 ay hapis cezası

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İzmir'de geçtiğimiz yıl kasım ayında diş ağrısı nedeniyle Çiğli Böge Eğitim Hastanesi'ne giden Hamdullah Taş (33), Dr. Güneri Kuruöz'ün, diğer hastalardan önce kendisine bakmasını istedi. Bunun üzerine Kuruöz, durumu ağır olan hastaların olduğunu ve onlarla ilgilenmeden bunu yapamayacağını söyledi. Hamdullah Taş konuşmaya devam edince, Kuruöz vakit kaybetmemek için cevap vermeyip, hastasıyla ilgilenmeye devam etti. Bunun üzerine sinirlenen Taş, küfürler ederek, olay yerinden uzaklaştı. Dr. Kuruöz, 'beyaz kod' uygulamasını başlatıp, hastaneye polis çağırdı ve karakola gidip, şikayetçi oldu. Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Taş'a, kamu görevlisine hakaret suçundan, 1 yıl 2 ay ceza verildi. Ceza, indirimlerle birlikte 11 ay 20 güne düşürüldü.