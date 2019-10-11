Ege tek yürek

ABİLERİ

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği askeri operasyon 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla sürüyor. Suriye Milli Ordusu'yla birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Oprerasyonu'nda görev alan mehmetçiklerimize Ege Bölgesi'nden büyük destek geldi. Egeli siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler tek yürek olarak destek mesajları yayınladı. "Düğüne Gidiyoruz" diyen harekât kapsamında yer alan askerlerin en kısa sürede evlerine büyük bir zaferle gelmelerini dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dualarımız askerlerimizle. Bu operasyonun en kısa sürede bitmesini ve askerlerimizin sağ salim memleketlerine ulaşmasını diliyoruz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanına şan katan ordumuz Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizleyecek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türk milleti tek yürek ordusunun, kahraman Mehmetçiğinin yanındadır. Allah yâr ve yardımcımız olsun" dedi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Barış Pınar Harekatı'nda Allah, komutanlarımızı ve askerlerimizi korusun. Dualarımız onlarla, ayakları tasa değmesin inşallah" dedi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, güneyimizde 'Güvenli Bölge' oluşturularak sınırımızda konuşlandırılmaya çalışılan terör koridoru tümüyle yok edilecektir. Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin tekrar barış içinde topraklarına dönme imkanı da doğacaktır" diye konuştu.EİB Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile sadece kendi sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamıyor. Fırat'ın doğusunda Suriye tarafında 30 kilometrelik güvenli koridor ile o bölgede yaşayan sivil halkın ve Avrupa ülkelerinde güvenli bir ortamda yaşamasına katkı sağlıyor. Avrupa ülkeleri empati yaptıkları takdirde Türkiye'yi daha iyi anlayacaklardır" diye konuştu. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, "Türkiye, Suriye'de yıllardır süren savaşın etkilerini en ağır ödeyen ülke oldu. Hem ekonomik açıdan hem de güvenlik açısından ciddi sıkıntılar yaşadı. Dört milyon mülteciye kapılarını açtı ve bugüne kadar 40 milyar doları aşan çok bir fatura ödedi. Oluşan bu tablo pek çok ekonomik ambargodan daha ağır bir bedeli ifade ediyor. Barış Pınarı Harekâtı'na da bu sürecin bir sonucu olarak ihtiyaç duyuldu. Artık sözün bittiği yerdeyiz" dedi.MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, "Barış Pınarı Harekatı bölgemize huzur ve barış getirecek. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir" dedi. Ege Karadenizli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Temel Yıldırım, "Ülkemize kurulan tuzağı darmadağın edeceğiz. PKK ve uzantısı YPG ile aynı kurgunun ürünü DAEŞ gibi ne kadar terör örgütü varsa onları silahlarıyla birlikte gömeceğiz" diye konuştu. EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, "Türkiye teröre teslim olmayacağını ve mücadele konusunda kararlı olduğunu bir kez daha göstermiştir" diyerek görüşlerini belirtti.DİYANET İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) öncülüğünde hafız öğrenciler, Fetih Suresi'ni okudu. Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Eğitim Kampüsü'ndeki Tanınmış Mescidi'ndeki programa Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, Karabağlar Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu ve 57 sivil toplum kuruluşunun üye ve yöneticileri katıldı.