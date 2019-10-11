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’de milli sevinç

5 yabancı futbolcunun ülkelerinin milli takımlarına davet edilmesi teknik heyette memnuniyetle karşılandı

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Göztepe’de milli sevinç
GÖZTEPE'DE 5 yabancı futbolcunun ülkesinin milli takımlarına davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi. Sarı-kırmızılılarda kaptan kaleci Beto, Portekiz Milli Takımı'na, stoper Sanneh, Gambiya Milli Takımı'na, sağ bek Gassama, Senegal Milli Takımı'na, orta saha Borges, Kosta Rika Milli Takımı'na ve Poko da Gabon Milli Takımı'na çağrıldı. Göztepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görev alacak futbolcularına başarılar diledi.

YEDEK KALMIŞLARDI
İzmir ekibinde bu sezon özellikle Sanneh ve Borges yedek kulübesine mahkum olurken, Beto, Gassama ve Poko ise teknik direktör Tamer Tuna'nın değişmez isimleri oldu. Beto'nun formasını giydiği Portekiz, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'la oynayacak. Senegal, dostluk maçında Brezilya ile karşılaşırken, Gambiya da hazırlık maçında Zambia ile kozlarını paylaşacak. Kosta Rika, Uluslar Ligi'nde Haiti'ye konuk olacak. Gabon, Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri'nde grup maçlarını tamamladı.
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Göztepe’de milli sevinç
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