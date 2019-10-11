Göztepe’de milli sevinç

BUGÜN NELER OLDU

5 yabancı futbolcunun ülkesinin milli takımlarına davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi. Sarı-kırmızılılarda kaptan kaleci Beto, Portekiz Milli Takımı'na,Göztepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görev alacak futbolcularına başarılar diledi.İzmir ekibinde bu sezon özellikle Sanneh ve Borges yedek kulübesine mahkum olurken, Beto, Gassama ve Poko ise teknik direktör Tamer Tuna'nın değişmez isimleri oldu. Beto'nun formasını giydiği Portekiz, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'la oynayacak.Gambiya da hazırlık maçında Zambia ile kozlarını paylaşacak.Gabon, Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri'nde grup maçlarını tamamladı.