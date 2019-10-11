Karaburun’daki ihale kıyağına inceleme

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KARABURUN Belediyesi'nin 5393 sayılı belediye kanuna göre yasak olmasına rağmen kilit parke yapım işi ihalesini CHP'li meclis üyesinin ortağı olduğu şirkete vermesinin yankıları sürüyor. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı'nın suç duyurusu üzerine İzmir Valiliği, konunun araştırılması için muhakkik atadı. AK Partili Avcı, yasak olmasına rağmen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın 36 bin 367 liralık kilit parke yapım işini CHP'li meclis üyesi Sercan Sefer Çiğdemoğlu'nun ortağı olduğu şirkete verdiğini iddia etmişti. Ayrıca işin yapımında Karaburun Belediye personelinin çalıştığını öne sürmüştü. Egeli SABAH da konuyu 'Karaburun'da bir skandal daha' başlığı ile manşetine taşımıştı. (O haberde sehven Karaburun Belediyesi yerine Karabağlar Belediyesi yazılmıştır) Eğer iddialar doğruysa söz konusu meclis üyesi ile Başkan Erdoğan hakkında soruşturma açılabilecek.