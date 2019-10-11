Şehirden kaçıp hobi bahçesine gidiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

KARMAŞIK kent yaşamının stresinden kurtulmak isteyen ve hafta sonlarını aileleri ile geçirmek isteyenler son yıllarda popüler hale gelen hobi bahçelerinde soluğu alıyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki hobi bahçeleri büyükşehir kargaşasından uzaklaşmak isteyen kişileri ağırlıyor. Şehre yakın ama şehrin gürültüsünden uzak yerlerde tarla ve bahçe işleri ile uğraşmak isteyenler, hobi bahçeleri sayesinde hem kendi sebze ve meyvelerini üretiyor, hem de doğal tarımla elde ettikleri ürünler sayesinde sağlıklı besleniyor.İzmir'e yakın konumda olması nedeniyle hobi bahçelerinin fazla olduğu Kemalpaşa Ulucak'ta bu işi yapan gayrimenkul danışmanı Yunus Emre Kaya, "Kişilerin isteğine ve bütçesine göre hobi bahçelerinin genişliği 250 metreden 1 ya da 1 buçuk dönüme kadar değişebiliyor. Özellikle Kemalpaşa çevresinde hobi bahçelerine ilginin giderek artıyor. İzmir'de çelik kapı imalatı işiyle uğraşan Übeyit Gültepe de (42), 1,5 yıl önce sahip olduğu hobi bahçesinde doğal ürün yetiştiriyor. Evli ve 3 çocuk babası Gültepe, "İşimden fırsat buldukça hobi bahçesine geliyorum. Şehrin gürültüsünden rahatsızlık duyuyordum. Pazarda olan tüm sebzeleri kendim yetiştiriyorum" dedi.