Şehit çocukları için iş birliği yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE şehit çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması için önemli bir adım atıldı. Türk Kızılayı Konak Şube Başkanlığı, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araç İşletmecileri Esnaf Odası ile İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir'de yaşayan ihtiyaç sahibi şehit çocuklarının eğitim, kırtasiye malzemesi ve okul ulaşım giderlerinin karşılanması için el ele verdi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın da desteğiyle, iş birliği protokolü imzalandı. Vali Ayyıldız; "Çok güzel bir olaya imza attılar. İzmirimizde bu güzel projeye imza attıkları için her 3 kuruma da teşekkür ediyorum. Bu sosyal projenin örnek bir sosyal proje olduğunu, dolayısıyla bunların diğer sosyal projelere de örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Bunu sosyal sorumluluk değil, ferdi sorumluluk olarak kabul ediyoruz" dedi.