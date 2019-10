Telefonu vermeyince bıçaklayıp gasp ettiler

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal mahallesinde geçtiğimiz haziran ayında 16 yaşındaki Can B., gece saatlerinde yürüyerek nenesini evine doğru giderken önü 5-6 kişilik bir grup tarafından kesildi. Can B.'den cep telefonunu isteyen zanlılar, gencin direnmesi üzerine bıçak çekti. Bıçakla yaralanan talihsiz genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan talihsiz gencin telefonunu alıp kaçan zanlılar, gecenin karanlığından yararlanarak kayıplara karıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Can B., tedavisinin ardından taburcu oldu. Talihsiz gencin 33 yaşındaki babası Gökhan B., polise giderek şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri Can B.'yi bıçaklayarak cep telefonunu gasp eden 21 yaşındaki zanlı Rüstem Erduraklar'ı takibe aldı. Erduraklar'ı Gültepe'de yolda yürürken gören karakol polisleri zanlıyı kıskıvrak yakalamayı başardı. Erduraklar ifadesinde, "Ben kimsenin telefonunu zorla almadım. Müştekiyi tanımıyorum. Onların abileri varmış. Bizim arkadaşımız olur. Onunla küçüklükten kavgamız vardı. Bu nedenle beni sevmezler. Karşı taraf kalabalıkmış. Bana mahalledekiler ismimim verildiğini söyledi. Benim olayla alakam yoktur. Onların telefonuna da ihtiyacım yoktur. Aleyhimdeki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Belirtilen tarihte ben arkadaşımla geziyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest kalmak istiyorum" dedi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.