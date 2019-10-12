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Buca’daki park 8 ayda yenilendi

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Buca’daki park 8 ayda yenilendi
BUCA'NIN Yenigün Mahallesi'nde oyuncakları şubat ayında zarar gördüğü için kaldırılan Nazım Hikmet Parkı, nihayet yenilendi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, park ve bahçelerde zarar gören alanları inceleyerek gördüğü manzaraya tepki gösterdi. Yenilenen Nazım Hikmet Parkı'nın harap hale geldiğini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Kılıç, gençlere parklara sahip çıkma çağrısı yaptı. Kılıç, "Buralara harcanan paralar hepimizin cebinden çıkan paralar. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. Yenilenen parkta daha öncekine göre oyuncak azlığı ise dikkat çekti.
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Buca’daki park 8 ayda yenilendi
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