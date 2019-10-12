Göz-Göz’de Ocak operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kolları erken sıvadı. Sezon başında kadrosuna 11 yeni transfer yapan sarı-kırmızılılar, ocak ayında savunmayı güçlendirmek için harekete geçiyor. Takıma yeniden kazandırılan Leo Schwechlen'den beklediği verimi alamayan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, yönetimden Bursasporlu Iasmin Latovlevici'nin alınmasını istedi. Bu arada Tamer Tuna, Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Celso Borges'i sildi. Sezon başından kendisine takım bulması istenen ancak kulüpte kalan Borges ile yolların ocak ayında kesin olarak ayrılması bekleniyor.