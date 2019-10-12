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Kalitesiz kömür denetimi

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Kalitesiz kömür denetimi
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün içinde bulunan maddelerin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Ayrıca yeterlilik belgeleri kde ontrol ediliyor.
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Kalitesiz kömür denetimi
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