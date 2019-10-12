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Kalp krızı geçıren asker şehıt oldu

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Kalp krızı geçıren asker şehıt oldu
BALIKESIR'DE 43. Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda görevli er Oğuzhan Erdoğan (20), geçtiğimiz gece gece 23.00 sularında kalp krizi geçirdi.Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen şehit oldu.Şehit asker için 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar ve şehidin ailesi katıldı. Erdoğan'ın cenazesi törenin ardından kara yolu ile İstanbul'a gönderildi. Şehidin naaşının ikindi vakti kılınan namazın ardından İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
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Kalp krızı geçıren asker şehıt oldu
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