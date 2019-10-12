Kızının katili olan eşini boşayamıyor

Geçtiğimiz haziran ayında pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da (67), kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Öfkesine hakim olamayan Mustafa Ali Yılmaz, kızını kurşun yağmuruna tuttu. Kafasına 11 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YÜZ YÜZE GELEMEM

Annenin kızının babası tarafından öldürülmesinden önce, şubat ayında İzmir 4'üncü Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davasının ilk duruşması temmuz ayında görüldü. Geçtiğimiz gün görülen ikinci duruşmaya ise Mustafa Ali Yılmaz ve avukatı ile Gülden Yılmaz'ın avukatı Türkan Yıldız katıldı. Mahkeme, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinayet' suçundan yürütülen soruşturma dosyasının ve soruşturma sonunda açılacak davada verilecek cezanın kesinleşmiş kararının mahkemeye sunulmasını istedi. Gözü yaşlı anne Gülden Yılmaz, "Yaşadığım acılar yetmezmiş gibi, bir de bu soyadını üstümden atmakla uğraşıyorum. Bizi boşamak için ne bekliyorlar, anlamış değilim. Anlaşmalı boşanmak için o kişiyle yüz yüze gelemem" dedi. Gülden Yılmaz'ın avukatı Türkan Yıldız ise, "Biz, mahkemenin, verdiği bu ara kararlardan rücu etmesini ve müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz" dedi.