Taşla saldıran sanığın avukatı hakimi kızdırdı

ANKARA'DA yaşayan tercüman Tuğçe Koçaş (27), geçen yıl ağustos ayında tatil için İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne geldi. Burada çevirisini yaptıkları kitapları, kiraladıkları stantta satan Koçaş ve arkadaşı Kısmet Senem Şahin, sık sık müşteri olarak gelen Okan Ş.'nin (46) konuşmalarından rahatsız oldu. İddiaya göre Okan Ş., kitap satın almaya geldiğinde din ve ırk konularında ayrımcı konuşmalar yaptı. Şahin de Okan Ş.'ye stantlarına gelmemesini söyledi.

'BU NASIL SORU?'

Şahin ile Koçaş, 7 Ağustos akşamı beraberlerindeki Pervin Yorulmazer (63) ile sahilde yürüyüş yaparken yanlarından Okan Ş., geçti. 3 kadın bir süre sonra kafeye oturdu. Aynı yere gelen Okan Ş., kendisine hakaret ettiği ve güldüğü gerekçesiyle Koçaş'a kaldırım taşı attı. Taşın sağ gözünün üst kısmına isabet etmesiyle ağır yaralanan Tuğçe Koçaş, hastaneye kaldırıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde 3 saatlik ameliyat geçiren Koçaş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Okan Ş., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemede Koçaş'a "Kaldırım taşının size hedef aldığını nereden anladınız?" diye soran sanık avukatına, hakim, "Taş hedefi bulmuş, bu nasıl soru? Mantıklı sorular sorun" şeklinde tepki gösterdi. Duruşma ertelendi.