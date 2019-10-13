Bebeklerde kalça çıkığına müdahale

Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Sürenkök, özellikle kız çocuklarında daha sık görülen kalça çıkıklığı hakkında bilgiler verdi. Kalça çıkığının ilk altı ayda fark edildiği zaman derhal müdahale edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Sürenkök, "Kalça çıkığı bin bebekten 5'inde görülüyor. Her yıl Türkiye'de 1 buçuk milyon bebeğin dünyaya geldiğini düşünürsek 7 bin 500 bebek kalça çıkığı problemi ile karşılaşıyor" dedi. Kalça çıkığının çocukların doğarken kalçalarında oluşan gelişme geriliği ya da çıkık hali olduğunu belirten Op. Dr. Fatih Sürenkök, "Bu gelişme geriliği de olabilir yarı çıkık ya da tam çıkık da olabilir. Bebeklerin önemli bir kısmında doğum esnasında ya da anne karnında başlayan bu rahatsızlık doğduktan sonra yapılan muayene veya ultrason ile tespit edilir ve erken dönemde yapılacak tedavi ile bebeğin ilerde ameliyatlardan veya sakat kalmasından korunabilirler" diye konuştu.

EGE'DE DAHA FAZLA

Ege'de kalça çıkığı oranının diğer bölgelere göre biraz yüksek görüldüğünü belirten Op. Dr. Sürenkök, şöyle konuştu; "Özellikle Uşak, Afyon, Kütahya havzasında kalça çıkığı oranı yüksek. Daha önceleri gerçekleştirilen akraba evlilikleri ve bebek kundaklama önemli sebepler. İç Anadolu'da kundaklama çok fazla görülüyordu. Ancak son zamanlarda o bölgede görev yapan özellikle aile hekimleri çocuk sağlığı ve hastalıkları ve ortopedi uzmanı arkadaşlarımızın çalışmaları ile kundaklama oranı yok denecek kadar aza indi. Yapılan araştırmalar gösterdi ki kundak kullanılan bebeklerde kalça çıkığı görülme oranı kullanmayanlara göre daha yüksek."

RİSK FAKTÖRLERİ

Kalça çıkığı risk faktörleri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Fatih Sürenkök, şöyle devam etti, "Ailede görülen kalça çıkığı varsa, anne baba tarafında birinci ikinci hatta üçüncü derecede akrabalarda kalça çıkığı varsa bebekte görülme oranı yüksek. Ayrıca çocuklarının doğum esnasında geliş şekli vardır. Yani çocuk doğarken normal doğum da olsa sezeryanla olsa başla, ayakla veya makatla gelir. Normal doğumda olabilir sezaryenda olabilir, çocuk eğer makat geliş veya ayak geliş varsa onlarda da oldukça yüksek bir oran vardır. Çoğul gebelik yani İkiz ve üçüz doğumlarda yüksek bir oran vardır. Çocuk doğduğunda ayaklarında veya boynunda başka ortopedik problem varsa kalça çıkığı görülme oranı yüksektir. Bu yüzden çocuk doğduğunda eğer bu risk faktörlerinden biri varsa doğumun yapıldığı hastaneden ayrılmadan kalça muayenesi veya ultrasnu yapılmalıdır. Eğer bu risk faktörleri yoksa da Türkiye'de doğan her çocuk mutlaka bir aile sağlığı merkezine ya da çocuk sağlığı uzmanları tarafından muayene edilmelidirler. Bu muayenede eğer çizgilerde asimetri veya bacakların yana doğru açılmasında problem veya biz hekimlerin bildiği birtakım muayene bulguları varsa da o çocukları hiç bekletmeksizin hemen bir ortopedi uzmanına görürüp muayene ettirilmelidirler."

TEDAVİSİ

Erken dönemde tespit edilen kalça çıkığı tedavisinin ameliyatsız gerçekleştirildiğini belirten Op. Dr. Sürenkök, "Erken dönemde teşhis edilen vakalarda tedavi ameliyatsız yapılır. İlk 6 ayda sadece atel ve basit bazı önlemlerle kalça çıkığının tedavisi mümkündür. Tedavi yaklaşık 3-4 ay kadar sürer. Ancak 6 aydan sonra tespit edilen bebeklerde cihazla tedavi şansı azalmaktadır. O dönemde narkoz altında bacaklar, kalçalar ve tüm gövdeyi içine alan bir alçı uygulaması yapılır. Bu tedavi de başarıya ulaşmazsa ya da çocuk yürüdükten sonra kalça çıkığı tespit edilir ise cerrahi tedavi uygulanır" dedi.