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Belediye binasına ateş açtı

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Belediye binasına ateş açtı
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı. Alınan bilgiye göre, Edremit Belediyesi Zeytinli Hizmet Binası'nda çalışan O.V. ile Y.Y, görev yerlerinin değiştirilerek merkez binaya alınmasını kabul etmeyip durumu konuşmak için belediyeye geldi. Burada yöneticilerle görüşmek isteyen O.V, bir süre sonra yanındaki silahla rastgele 2 el ateş etti. Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, O.V. ve Y.Y'yi gözaltına aldı.
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Belediye binasına ateş açtı
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